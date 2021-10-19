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وزير الإعلام اليمني يشيد بالتغطية الإعلامية لفعاليات المولد النبوي الشريف

وزير الإعلام اليمني يشيد بالتغطية الإعلامية لفعاليات المولد النبوي الشريف
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الإعلام اليمني "ضيف الله الشامي"، بجهود وسائل الإعلام الوطنية في التغطية المميزة للفعاليات الجماهيرية بذكرى المولد النبوي الشريف في ميدان السبعين وملعب الثورة بالعاصمة صنعاء ومختلف الساحات بالمحافظات.

العالم - اليمن

وأكد وزير الإعلام اليمني أن التغطية الإعلامية للفعاليات الاحتفالية بذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله لهذا العام تعد الأوسع في تاريخ اليمن.

وثمن دور وسائل الإعلام الدولية ومراسليها، التي قامت بالنقل المباشر لوقائع الفعاليات المركزية للمولد النبوي بالعاصمة والمحافظات، وخطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

ونوه الوزير الشامي، بجهود وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمقروءة في تغطية فعاليات المولد منذ أواخر سبتمبر الماضي والتي توزعت ما بين فعاليات مركزية وعلى مستوى المحافظات والمديريات والمناطق والعزل والأحياء والمكاتب والمؤسسات، وكذا الفعاليات المجتمعية، وصولا إلى التغطية الشاملة والمتميزة للفعاليات الكبرى.

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وزير الإعلام اليمني يشيد بالتغطية الإعلامية لفعاليات المولد النبوي الشريف