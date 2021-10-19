شاهد ما بحثه مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

العالم - خاص بالعالم

وعلى وقع الاحداث التي تشهدها المنطقة ترتفع الاصوات المطالبة بالوحدة مجددا في مؤتمر الوحدة الاسلامية بنسخته الخامسة والثلاثين بطهران، والذي يبحث اهم التحديات التي تواجه العالم الاسلامي، و العوامل التي تهدد السلام العالمي.

والى جانب القدس، باعتبارها القضية الاولى في العالم الاسلامي يصوب المؤتمر بوصلته نحو المشاريع الصهيواميركية، التي تتخطى حدود فلسطين الى اثارة الفتن في دول المنطقة، واستقلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة كما يرى المشاركون.





ويرى المؤتمرون أن المواجهة النظرية للتصدي للاعداء غيركافية داعين الأمة الاسلامية الى الاتحاد و الانضمام الى محور المقاومة الذي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة.





التفاصيل في الفيديو المرفق ...