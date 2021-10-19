الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد ما بحثه مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

تتواصل في العاصمة طهران أعمال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية، بحضور عدد من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

العالم - خاص بالعالم

وعلى وقع الاحداث التي تشهدها المنطقة ترتفع الاصوات المطالبة بالوحدة مجددا في مؤتمر الوحدة الاسلامية بنسخته الخامسة والثلاثين بطهران، والذي يبحث اهم التحديات التي تواجه العالم الاسلامي، و العوامل التي تهدد السلام العالمي.

والى جانب القدس، باعتبارها القضية الاولى في العالم الاسلامي يصوب المؤتمر بوصلته نحو المشاريع الصهيواميركية، التي تتخطى حدود فلسطين الى اثارة الفتن في دول المنطقة، واستقلال الاوضاع الاقتصادية الصعبة كما يرى المشاركون.



ويرى المؤتمرون أن المواجهة النظرية للتصدي للاعداء غيركافية داعين الأمة الاسلامية الى الاتحاد و الانضمام الى محور المقاومة الذي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الحية: الأمة الإسلامية تمتلك عوامل الوحدة ومقوماتها

ما هو السبيل لردع الفتن والمؤامرات التي تحاك في المنطقة؟

السيد نصر الله: الجهد الصهيوأميركي لتمزيق الأمة الاسلامية مازال مستمرا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المحتجون العراقيون يحملون أمريكا ودولا عربية مسؤولية"تزوير النتائج"

شاهد...معاناة الفلسطينيين داخل الكيان المحتل

سلطات أذربيجان تعتقل رجل الدين البارز إلقار إبراهيم أوغلو

شاهد.. نائب إسرائيلي يحاول اقتحام غرفة أسير فلسطيني بالمستشفى

الدعم الاميركي لداعش في افغانستان

لدى استقباله عادل عبدالمهدي .. أمير عبد اللهيان: نحترم إرادة الشعب العراقي في قرارته