ما هو السبيل لردع الفتن والمؤامرات التي تحاك في المنطقة؟

العالم - مراسلون

وفي مقابلة مباشرة مع قناة العالم في تغطية خاصة لانطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بمشاركة علماء ومفكرين من 52 دولة أشار ناصر أبو شريف الى أنه بالنسبة للجانب النظري يتمثل في أننا امة واحدة، وسط يجمعنا الاسلام والرسول الكريم(ص) ويجمعنا القرآن الكريم، وان هذه الامة بمواقفها وفيما تريد هي أمة موحدة حتى على قضاياها الاساسية مثل القضية الفلسطينية، هي قضية موحدة الا انه توجد حالة متطرفة يتم دعمها وتكبيلها واعلاء صوتها وتمكينها فهي مشكلة كبيرة تواجه الامة الاسلامية كحركة "داعشوالتكفيريين" الموجودين في المنطقة الذين يتم امدادهم بشكل من القوة والتنظيم.

وكان برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي انطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية اعماله قبل دقائق في العاصمة طهران مع مراعاة الإجراءات الصحية.

الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وخلال كلمته في المؤتمر أكد أن أعداء الأمة الاسلامية ما زالوا يحاولون إثارة الفتن بين المسلمين وزرع التفرقة التي من شأنها اضعاف الأمة.

وقال رئيسي:"نسعى إلى إرساء السلام في بلداننا لكن العدو مصر على إثارة الفتن والقلاقل، والتفرقة بين الشعوب الاسلامية، ومازال الأعداء يواصلون سياساتهم التآمرية في بلدان العالم الإسلامي وهذا ما نشهده في سوريا والعراق وغيرهما، كما يجب أن تكون القضية الفلسطينية على رأس القضايا الإسلامية ويجب أن تحظى باهتمام جميع أبناء الأمة".

موقف كرر معناه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة مؤكدا أن الخلافات والصراعات في الأمة هي نتاج مشاريع أمنية واستخبارية غربية، تسهم فيها حكومات ارتبطت بهذه المشاريع.

وقال النخالة:"لاشك في أنكم تعون جيداً ان تحقيق الوحدة الاسلامية يحتاج الی مشروع عملي تجمع عليه الامة ويصبح واقعاً ملموساً يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للأمة. فلسطين هي القضية المركزية للامة الاسلامية بما تمثله القدس وفلسطين لنا جميعاً".

وقدم أمين المجمع العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد شهرياري تقريراً عن تفاصيل المؤتمر الدولي للوحدة في حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد صباح اليوم (الثلاثاء 19 أكتوبر) في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر رئاسة الجمهورية بطهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...