اول تعليق اماراتي على هزائم تحالف العدوان ومرتزقته في مأرب

العالم- الامارات

واتهم مستشار ولي عهد ابوظبي ، عبدالخالق عبدالله، “حكومة هادي” وميليشيات الإصلاح والعناصر المسلحة التابعة لهما بخذلان قوات تحالف العدوان.

جاء ذلك كأول رد رسمي من الإرمارات على خلفية هزائم قوات التحالف وتقدم قوات صنعاء إلى ضواحي مدينة مأرب من عدة جهات.

وقال عبدالخالق عبدالله، في تغريدة له على موقع (تويتر)، إن “الثقة في “الشرعية” وقواتها صفر”.

وأكد المسؤول الإماراتي، أن “حكومة هاي” والقوات التابعة لها لا تستحقان الدعم السخي الذي قدم لهما من قبل دول التحالف .

واعتبر عبدالخالق، أن كل دقيقة وكل دولار قدم كدعم وانفاق عليهما خسارة فيهم .