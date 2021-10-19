إيران في أعلى مستويات مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي

العالم - إيران

وجاء ذلك في تصريح أدلى به وحيدي اليوم الثلاثاء خلال ندوة مختصة باستعراض مسار مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي في ضوء التطورات الراهنة داخل أفغانستان.

وأكد وزير الداخلية، أن من حق أي متابع للشان الأفغاني، أن يشكك بأداء الأميركيين وذلك في ضوء فشلهم الذريع لتحسن ظروف أفغانستان بعد احتلال طال 20 عاما، بما في ذلك مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في هذا البلد.

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى زيادة حجم زراعة وإنتاج المخدرات في أفغانستان خلال الفترة ما قبل مجيء الأميركيين وبعد انسحابهم من الأراضي الأفغانية.

وأعرب وحيدي عن أسفه إزاء بعض المواقف الدولية التي من شأنها أن تدين أميركا وممارساتها، تعمد إلى قلب الحقائق من خلال توجيه الاتهامات الواهية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد على أن: هؤلاء يعجزون عن ثني إيران عن مواصلة نهجها الرسالى في هذا المسار.

واستطرد وزير الداخلية الإيراني أن طهران: أثبتت بأنها تعادي الإرهاب بينما هناك بعض الدول التي تدعم هذه الظاهرة بدل مكافحتها؛ الأمر الذي تسبب في وقوع الكوارث كما حدث في أفغانستان.