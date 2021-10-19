كيان الاحتلال يرصد 1.5 مليار دولار لـ'مهاجمة منشآت ايران النووية'

العالم - الاحتلال

وبحسب القناة، ثمن بناء هذه القدرة يقدّر بحوالي خمسة مليارات شيكل (قرابة المليار ونصف مليار دولار)، والتي ستمول ما يُسمّى "المشروع الإسرائيلي" لبناء القدرات، ثلاثة مليارات شيكل في ميزانية السنة الحالية وملياران في ميزانية العام المقبل، على أن تشمل أيضًا تمويل طائرات من أنواع مختلفة، وأيضًا جمع المعلومات مثل الأقمار الصناعية، وكذلك ميزانية للتسليح.

ويمارس الكيان الاسرائيلي إرهاب دولة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة، كما يغتال علماء المسلمين حيث اغتال اكثر من عالم نووي ايراني كما مارس عمليات تخريب في منشآتها وتوعدت ايران الكيان الاسرائيلي بالرد على اي اعتداء عليها او برنامجها النووي السلمي.

ويمتلك الكيان الاسرائيلي المئات من الرؤوس الحربية النووية تحت حماية امريكية ويرفض الانضمام الى منظمة حظر الاسلحة النووية وهو ما يهدد أمن المنطقة والعالم.