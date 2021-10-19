الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الاحتلال يرصد 1.5 مليار دولار لـ'مهاجمة منشآت ايران النووية'

كيان الاحتلال يرصد 1.5 مليار دولار لـ'مهاجمة منشآت ايران النووية'
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية أنه في الوقت الذي يحاول فيه الأميركيون إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، صادق الكيان الإسرائيلي على ميزانية لبناء ما يقول إنه "القدرة الهجومية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

العالم - الاحتلال

وبحسب القناة، ثمن بناء هذه القدرة يقدّر بحوالي خمسة مليارات شيكل (قرابة المليار ونصف مليار دولار)، والتي ستمول ما يُسمّى "المشروع الإسرائيلي" لبناء القدرات، ثلاثة مليارات شيكل في ميزانية السنة الحالية وملياران في ميزانية العام المقبل، على أن تشمل أيضًا تمويل طائرات من أنواع مختلفة، وأيضًا جمع المعلومات مثل الأقمار الصناعية، وكذلك ميزانية للتسليح.

ويمارس الكيان الاسرائيلي إرهاب دولة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة، كما يغتال علماء المسلمين حيث اغتال اكثر من عالم نووي ايراني كما مارس عمليات تخريب في منشآتها وتوعدت ايران الكيان الاسرائيلي بالرد على اي اعتداء عليها او برنامجها النووي السلمي.

ويمتلك الكيان الاسرائيلي المئات من الرؤوس الحربية النووية تحت حماية امريكية ويرفض الانضمام الى منظمة حظر الاسلحة النووية وهو ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يغلق مواقع في غلاف غزة خشية التصعيد

قلق أمني 'إسرائيلي' متصاعد من الهجمات الإلكترونية

رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يأمل في 'تحرير' لبنان والعراق!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما هو السبيل لردع الفتن والمؤامرات التي تحاك في المنطقة؟

روسيا: لن نعترف بحكومة طالبان قبل تنفيذ وعودها

تدعمه الإمارات.. الأورومتوسطي: 'الانتقالي' اليمني يرتكب جرائم مروعة بعدن

كيان الاحتلال يرصد 1.5 مليار دولار لـ'مهاجمة منشآت ايران النووية'

بالفيديو.. نائب رئيس البرلمان اليمني: البرلمان شريك أساسي في مواجهة العدوان السعودي

جيش الاحتلال ينشر القبة الحديدية على مشارف مدينة بئر السبع