وزير العدل العراقي يلتقي المدعي العام في إيران

العالم - إيران

وفي بداية الاجتماع، رحب المدعي الإيراني العام بوزير العدل العراقي والوفد المرافق له وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تربطها علاقات وثيقة للغاية مع جمهورية العراق ويتطلب ذلك إبراز هذه العلاقات والتعاملات.

وقال منتظري: خلال السنوات الماضية، شهدنا زيارتين لرئيس السلطة القضائية إلى العراق، جرت خلالهما مباحثات جيدة بين السلطات القضائية في البلدين وتم إبرام أربع اتفاقيات رسمية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق.

وأشار إلى مساعدة إيران للعراق في محاربة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش، وقال: إن أمن العراق اليوم يعود إلى دماء شهداء المقاومة في إيران والعراق الذين تصدوا للإرهابيين وأعظمهم الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وتابع قائلا: نتوقع أن يتعاون القضاء العراقي مع القضاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من أي وقت مضى، وتتعلق إحدى هذه القضايا بتبادل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين، نتوقع و وفقا للاتفاقية المبرمة أن يتم هذا التبادل بمجرد أن يصبح حكم السجين بدرجة قطعية.

وأشار المدعي إلى زيارته لأرمينيا الأسبوع الماضي، وقال: هناك العديد من التسهيلات لتبادل السجناء بين إيران وأرمينيا، وندعو العراق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لتبادل السجناء.

وشدد على ضرورة التصدي لمهربي المخدرات، وقال: نتوقع المزيد من الاتصالات بين البلدين في مجال التصدي لمهربي المخدرات، وبمجرد إلقاء القبض على شخص على الحدود العراقية لنقل المخدرات، يجب إبلاغ إيران حتى نتمكن من تحديد منشأه ووجهته بالتعاون مع العراق.

وتطرق المدعي العام إلى قضية إعادة أملاك الإيرانيين المدانين وقال: "نتوقع أن يوقع العراق على اتفاقية بين إيران والعراق لنقل ممتلكات المدانين في إيران والتي نقلوها إلى العراق."

من جانبه أوضح وزير العدل العراقي سالار عبدالستار محمد أن الهدف الوحيد من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال: إن تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين هو أحد الأهداف الرئيسية، كما تهدف الزيارة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين والمسائل المتعلقة بوزارة العدل العراقية، لأن بعض هذه الاتفاقيات لا تدخل في اختصاص وزارة العدل العراقية، لكنني سأبلغ عن هذه القضايا إلى مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق.

وبشأن تسليم محكومين إيرانيين في العراق قال: من خلال اللجنة التي تم تشكيلها نقلنا 60 محكوما إيرانيا إلى إيران خلال 50 يوما، وهناك 20 شخصا آخر قيد الانتقال وتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنقل 20 آخرين، وبمجرد أن نعود إلى العراق، سنقوم باستكمال هذه الإجراءات.