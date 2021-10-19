نمو بنسبة 8% في إنتاج قطاع البتروكيماويات الإيراني

العالم - إيران

وبيّن "جلال مير هاشمي" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن إنتاج المجمعات سجل 32.8 مليون طن من أنواع المنتجات في النصف الأول، وقامت الشركة بتصدير فائض احتياجات السوق المحلية إلى الخارج.

وأستطرد أن على وقع جائحة كوررونا، فإن توفير المواد الأولية للقطاع الصحي منها تلك المستخدمة في إنتاج الكمامات الوقائية بالمجمعات البتروكيماوية تتواصل بشكل مطلوب.

وعدّ الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من الصناعات الرئيسية ومن أهم أركان التطوير ومحركا لمختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أنها تستهدف إكمال سلسلة الإنتاج وتوفير اللقيم للصناعات المستخدمة محليا وترقية قيمة سلسلة المنتجات في هذه القطاع.