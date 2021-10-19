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إيران.. السيد نصرالله:ما تم انجازه من مؤتمرات للوحدة الاسلامية خلال عشرات السنين ساعدت بشكل كبير في تجاوز الكثير من التهديدات والتحديات

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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