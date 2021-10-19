إيران.. التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 75 مليون جرعة

العالم - إيران

وقال عين اللهي اليوم الثلاثاء: تم خلال الأسبوع الماضي تم تطعيم 8 ملايين و 400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد وهو نجاح تحقق بدعم من الشعب فقط.

وأشار عين اللهي إلى قرار إقامة مراسم صلاة الجمعة في الأسبوع الجاري، معربا عن أمله بإقامة هذه المراسم بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعتبر تفشي فيروس كورونا بأنه خلق كارثة إنسانية في البلاد بعدد الوفيات الناجم عنه والذي بلغ أكثر من 124 ألفا لغاية الآن خلال عام ونصف العام فيما كان عدد شهداء البلاد خلال فترة الحرب المفروضة على مدى 8 أعوام (1980-1988) قد بلغ نحو 230 ألفا.

وأوضح بأن: تفشي فيروس كورونا كشف نقاط القوة والضعف في البلاد إلا أن المؤكد هو الجهود المذولة بلا توقف من قبل الكوادر الصحية والطبية.

وأضاف: في الكثير من الدول المتقدمة هنالك الكثير من مرضى كورونا محرومون من الخدمات الصحية إلا أن كوادرنا الصحية بذلت أقصى جهودها كما تمت الاستفادة من الطاقات المتوفرة خارج القطاع الصحي لخدمة المواطنين.

وأشار عين اللهي إلى التقدم اللافت الحاصل في القطاع الصحي في البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية لغاية الآن وأضاف: لقد بلغنا اليوم موقعا بحيث أن الكثير من مرضى الدول الأخرى ياتون إلى إيران لغرض المعالجة.