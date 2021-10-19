مستجدات الاحتجاجات في العراق على نتائج الانتخابات البرلمانية

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه حتى هذه اللحظة لا تزال حركة التظاهر مستمرة، حيث بدأ المتظاهرون بشكل فعلي بنصب الخيم، ويقصدونمن وراء ذلك ان التظاهرات باقية، وقد يذهبون الى خيار الاعتصام المفتوح لاستخدامه كأداة ضغط على الحكومة العراقية بصفتها الجهة التنفيذية من أجل تحقيق مطالبهم.

واضاف مراسلنا الى ان المطالب تتركز في إعادة العد والفرز لنتائج التصويت بطريقة يدوية، بعيدا عن الطرق الالكترونية التي يرى فيها المحتجون اليوم بانها طريقة سهلة الاختراق وقابلة للتلاعب والتزوير.

وأفاد مراسلنا الى أن المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات نصبوا سرادق الاعتصام، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وإنّ "المتظاهرين يحاولون التقدم باتجاه بوابة المنطقة الخضراء"، مضيفاً أنّ "المتظاهرين نصبوا عدداً من خيم الاعتصام عند البوابة".

وأشار إلى أنّ "شيوخ عشائر ومرشحون مستقلون يشاركون في الاعتصام عند بوابة المنطقة الخضراء"، فضلاً عن مشاركة أنصار "تحالف الفتح" في الاحتجاجات في بغداد والمحافظات.

مراسلنا أوضح أنه لم يتم تحديد سقف زمني للتظاهرات لكنها بدأت تتحول إلى اعتصامات وتم نصب الخيم، وأن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو العد والفرز اليدوي لأصوات المقترعين بالانتخابات.

وشهدت بعض المدن العراقية في اليومين الاخيرين تظاهرات شعبية رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية الخامسة في العراق.

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