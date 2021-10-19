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روسيا تلاحق "غوغل" بغرامة تصل إلى 20% من إيراداتها السنوية

روسيا تلاحق
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستسعى هذا الشهر لتغريم شركة "غوغل" الأميركية نسبة من إيراداتها السنوية في روسيا لتقاعسها مراراً في رصد محتوى تعتبره روسيا "غير قانوني"، في أقوى مسعى تنتهجه موسكو حتى الآن لكبح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روسكومنادزور) إنّ "غوغل" لم تدفع غرامات قيمتها 32.5 مليون روبل (458100 دولار) فُرضت عليها حتى الآن هذا العام وإنها ستطالب الآن بتغريمها ما بين 5 و20% من إيراداتها المتحققة في روسيا وهو ما قد يصل إلى 240 مليون دولار.

ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب التعليق.

وتكثف روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية في إطار سعيها لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد فأبطأت سرعة موقع "تويتر" منذ مارس/ آذار واعتادت تغريم شركات أخرى بسبب ما تقول إنها انتهاكات تتعلق بالمحتوى.

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