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في رسالة الى روسيا.. أوستن: سنستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا وجورجيا

في رسالة الى روسيا.. أوستن: سنستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا وجورجيا
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم المساعدات لأوكرانيا وجورجيا.

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) بعد يوم من لقاء مغلق جمع أوستن مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي في العاصمة تبليسي.

وقال أوستن: "سنستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا وجورجيا، وملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية معهما".

وأضاف أنّ واشنطن حريصة على دعم القوات الأوكرانية "لحماية سيادة أوكرانيا وأراضيها"، على حد تعبيره.

وتابع: "ندعو روسيا للتوقف عن زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأسود والحدود الأوكرانية".

والإثنين، أدان وزير الدفاع الأمريكي ما أسماها سياسة الاحتلال التي تتبعها روسيا في جورجيا، و"محاولتها خلق نفوذ لها" في منطقة البحر الأسود، قائلا بأن "روسيا تواصل انتهاج سياسة احتلالية في منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد عن جورجيا"، على حد تعبيره.

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