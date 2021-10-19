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إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في ثلاثة أيام قبالة السواحل المغربية

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر في ثلاثة أيام قبالة السواحل المغربية
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أنقذت البحرية المغربية 310 مهاجرين قبالة سواحل المملكة بين 16 و18 أكتوبر الحالي، معظمهم من القارة الإفريقية.

العالم - المغرب

وقال مصدر عسكري مغربي في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه "بين هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا على متن قوارب مطاطية من نوع (كاياك) أو دراجات مائية (جيت - سكي) 23 امرأة وتسعة قاصرين".

وأضاف أن "القوات البحرية أنقذتهم ونقلتهم إلى البر، حيث سلمتهم إلى الدرك الملكي المغربي لإجراء المقتضى القانوني".

وفي نهاية أغسطس ساعدت البحرية المغربية 438 مهاجرا "واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية" خلال خمسة أيام، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وتُعدّ إسبانيا إحدى نقاط العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهاجرين المنطلقين من شمال إفريقيا وخصوصا من السواحل المغربية والجزائرية.

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