الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجماعي: البرلمان اليمني شريك أساسي للحكومة في مواجهة العدوان

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-10-2021

بالفيديو.. آلاف اليمنيين في مأرب يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف

شاهد.. ما هو دور البرلمان اليمني في مواجهة العدوان السعودي ؟

لبنان: الخميس الأسود وتداعياته..!

اندلاع مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول الملفوف