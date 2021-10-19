الإمارات تفوج 4 آلاف سائح معظمهم إسرائيلين إلى سقطرى

العالم- الامارات

وبحسب وكالة الصحافة اليمنية أكدت المصادر أن اجمالي الحجوزات خلال الشهرين القادمين لدى إحدى الوكالات السياحية في إمارة أبوظبي، تجاوزت 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات.

وبحسب المصادر أن الوكالات السياحية الإماراتية تقوم بنقل الأجانب إلى سقطرى بتأشيرات إماراتية، بعيدا عن “حكومة هادي”، أو ما يسمى “الشرعية”.

يأتي ذلك بعد أن جلبت الإمارات ما يقارب 150 من العمالة الأجنبية من بنجلادش، أفغانستان ومصر، اوغندا، وتوزيعهم على عدد من المواقع العسكرية الإماراتية في جزيرة سقطرى اليمنية.

ورفعت القوات الإماراتية أعلام دولتها في المؤسسات الرسمية اليمنية، بالإضافة إلى النقاط العسكرية والأمنية الواقعة في جزيرة سقطرى.