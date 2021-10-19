الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..حشود عسكرية سورية في إدلب لتنفيذ إتفاق سوتشي

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

إدلب الى الواجهة من جديد، حشود عسكرية للجيش السوري بدأت تصل مناطق التماس مايشيء بعملية عسكرية مرتقبة بهدف تنفيذ تفاهمات سوتشي بعد مماطلة تركية في تفيذ تعهداتها هناك.

العالم - صدى سوريا

وعلى ضوء ذلك يتقدم احتمال اطلاق عملية عسكرية تستهدف فتح طريق حلب – اللاذقية الذي طال اغلاقه تمهيدا لخطوات لاحقة تعيد إدلب الى السيادة السورية.

و برغم من ان التطورات العسكرية في ادلب، لم تكن يوما غائبة عن العالم الافتراضي فما ان بدأت التعزيزات العسكرية للجيش السوري وحلفائه حتى اشتعلت المواقع بالتحليلات والاخبار عن جبهة تعتبر هي الاعقد في الحرب السورية.

تتزامن تحركات الجيش السوري على تخوم الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، مع الاعلان مجموعات مسلحة تابعة لتركيا تحركها على المحور نفسه، وزيادة عدد نقاط المراقبة التركية، ومحاولات تركية اخرى لدمج المجموعات المسلحة و"جبهة النصرة" بالاضافة الى تعند انقره مايعني بالمحصلة ان عملية عسكرية قادمة لفتح طريق حلب اللاذقية الذي طال اغلاقه.

يناقش برنامجوصدى سوريا هذه المواضيع مع ضيوف الحلقة:
المحلل السياسي مهند حاج علي
الباحث السياسي احمد الدرزي

روابط ذات صلة

سوريا.. الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في مناطق بالحسكة

السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع

سوريا تعين مندوبا جديدا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد ما بحثه مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

الكشف عن خفايا دفاع تل ابيب عن ابن سلمان بعد قتل خاشقجي

صنعاء تحذر تحالف العدوان من المساس بحياة الناشطين في المحافظات الجنوبية

أوزبكستان تعرب عن قلقها من عدم استعداد أفغانستان للشتاء

ضبط أكثر من 1.4 طن من المخدرات في جنوب شرق إيران

بسبب تغير المناخ.. فيضانات جنوب السودان الأسوأ منذ 6 عقود