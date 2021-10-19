شاهد..حشود عسكرية سورية في إدلب لتنفيذ إتفاق سوتشي

العالم - صدى سوريا

وعلى ضوء ذلك يتقدم احتمال اطلاق عملية عسكرية تستهدف فتح طريق حلب – اللاذقية الذي طال اغلاقه تمهيدا لخطوات لاحقة تعيد إدلب الى السيادة السورية.

و برغم من ان التطورات العسكرية في ادلب، لم تكن يوما غائبة عن العالم الافتراضي فما ان بدأت التعزيزات العسكرية للجيش السوري وحلفائه حتى اشتعلت المواقع بالتحليلات والاخبار عن جبهة تعتبر هي الاعقد في الحرب السورية.

تتزامن تحركات الجيش السوري على تخوم الطريق الدولي الواصل بين حلب واللاذقية، مع الاعلان مجموعات مسلحة تابعة لتركيا تحركها على المحور نفسه، وزيادة عدد نقاط المراقبة التركية، ومحاولات تركية اخرى لدمج المجموعات المسلحة و"جبهة النصرة" بالاضافة الى تعند انقره مايعني بالمحصلة ان عملية عسكرية قادمة لفتح طريق حلب اللاذقية الذي طال اغلاقه.

يناقش برنامجوصدى سوريا هذه المواضيع مع ضيوف الحلقة:

المحلل السياسي مهند حاج علي

الباحث السياسي احمد الدرزي