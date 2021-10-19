الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-10-2021

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد ما بحثه مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران

الكشف عن خفايا دفاع تل ابيب عن ابن سلمان بعد قتل خاشقجي

صنعاء تحذر تحالف العدوان من المساس بحياة الناشطين في المحافظات الجنوبية

أوزبكستان تعرب عن قلقها من عدم استعداد أفغانستان للشتاء

ضبط أكثر من 1.4 طن من المخدرات في جنوب شرق إيران

بسبب تغير المناخ.. فيضانات جنوب السودان الأسوأ منذ 6 عقود