ترامب ينتقد "كولن باول" وطريقة تغطية وفاته

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وقال ترامب في بيان "من الرائع أن أرى كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق والملف الذي أطلق عليه اسم أسلحة الدمار الشامل، يعامل خلال وفاته بشكل جميل من قبل وسائل الإعلام التي تنشر أخبار زائفة. أتمنى أن يحدث هذا لي يوما ما".

ووصف ترامب كولن باول بـ"الراينو كلاسيكي"، وهو اختصار باللغة الإنجليزية لعبارة "جمهوري بالاسم فقط لا الأفعال".

وأضاف: "لقد ارتكب باول الكثير من الأخطاء، ولكن على أية حال، ليرقد بسلام!".

وتوفي كولن باول يوم الاثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

ويعتبر باول "وجه الغزو الأمريكي" للعراق عام 2003، الذي تسبب في مقتل نحو 200 ألف شخص على اقل تقدير، وأدى إلى ما يقرب من عقدين من الفوضى الداخلية وعجّل بالاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة.