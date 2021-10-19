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ترامب ينتقد "كولن باول" وطريقة تغطية وفاته

ترامب ينتقد
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسائل الإعلام في بلاده بسبب "تغطيتها الإيجابية جدا" لوفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول.

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في بيان "من الرائع أن أرى كولن باول، الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق والملف الذي أطلق عليه اسم أسلحة الدمار الشامل، يعامل خلال وفاته بشكل جميل من قبل وسائل الإعلام التي تنشر أخبار زائفة. أتمنى أن يحدث هذا لي يوما ما".

ووصف ترامب كولن باول بـ"الراينو كلاسيكي"، وهو اختصار باللغة الإنجليزية لعبارة "جمهوري بالاسم فقط لا الأفعال".

وأضاف: "لقد ارتكب باول الكثير من الأخطاء، ولكن على أية حال، ليرقد بسلام!".

وتوفي كولن باول يوم الاثنين بسبب إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما.

ويعتبر باول "وجه الغزو الأمريكي" للعراق عام 2003، الذي تسبب في مقتل نحو 200 ألف شخص على اقل تقدير، وأدى إلى ما يقرب من عقدين من الفوضى الداخلية وعجّل بالاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة.

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