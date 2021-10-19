'الحرية و التغيير' في السودان يرحب بمبادرة حمدوك لحل الأزمة

العالم - السودان



وطالب بيان للمجلس بضرورة فصل المبادرة بين تقييم الشراكة و إصلاح مؤسسات الانتقال و إكمال وتعزيز الاصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير.



وشدد على ضرورة أن يتم الحوار حول تقييم الشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المكون العسكري ، بينما يتم الحوار حول الإصلاحات بقوى الحرية و التغيير مع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي و حركة العدل و المساواة بقيادة جبريل إبراهيم.



و أكد المجلس على ضرورة الإعداد للحوار حول القضيتين بشكل منفصل و أن يتم حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة و الحاسمة، وفقا لمرجعية الوثيقة الدستورية.

وفصّل بيان المجلس الإصلاحات المطلوبة في 14 بنداً وتشمل:

١- إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.

٢- إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

٣- إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.

٤- إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

٥- حل قضية شرق السودان.

٦- تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.

٧- تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية .. ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.

٨- يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي.

٩- تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

١٠- تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.

١١- تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

١٢- قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

١٣- التفلتات الأمنية.

١٤- التأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة”.