العدوان السعودي يطلق سراح 12صياد يمنيا بعد التنكيل بهم في سجن سري

العالم- اليمن

وبحسب البلاغ الوارد من غرفة عمليات المصائد البحرية المركزية بالهيئة في صنعاء، فان قوات تابعة للعدوان السعودي اعتدت على الصيادين العزل، اثناء ممارستهم نشاط الاصطياد شمال جزيرة كتامة بنحو 20 ميل بحري، واحتجزت قواربهم بتأريخ 29/10/2019م .

واكد البلاغ ان قوى العدوان اقتادوهم الى أحد السجون السرية التابعة لهم، ومارست ضدهم ابشع وسائل التعذيب الذي نتج عنه استشهاد الناخوذة ايوب حسين محمد الخرافي، ولم ينهاهم ذلك بل استمروا في ممارسة التعذيب امعانا في التنكيل بهم، في إنتهاكا صارخ لكل الاعراف والتقاليد والأنظمة والقيم الإنسانية.

هذا وقد وجه رئيس الهيئة المهندس هاشم علي الدانعي بالإهتمام بالصيادين العائدين وتسهيل معاملة وصولهم و توفير وسائل مواصلات مع صرف مبالغ مالية تضمن وصولهم الى مناطق سكنهم.