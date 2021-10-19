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لدى استقباله عادل عبدالمهدي ..

أمير عبد اللهيان: نحترم إرادة الشعب العراقي في قرارته

أمير عبد اللهيان: نحترم إرادة الشعب العراقي في قرارته
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أن طهران تدعم الأمن والاستقرار في العراق وتحترم إرادة الشعب العراقي في اتخاذ قرارته السياسية.

العالم - إيران

ولدى استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي في طهران قال أميرعبداللهيان: نثمن ونقدر الإجراءات التي قمتم باتخاذها خلال تصديكم لرئاسة الوزراء في العراق من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ونحن أيضا عازمون على تنمية هذه العلاقات مستقبلا.

ووصف أميرعبداللهيان إيران والعراق بصفتهما صديقين دائمين وبلدين شقيقين، وقال يمكن تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بين البلدين أكثر من قبل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترحب دائما بأمن واستقرار العراق ودوره البناء في العلاقات الإقليمية، وقال إنها تحترم إرادة الشعب العراقي في قراراته السياسية.

من جانبه أشار عادل عبد المهدي إلى القواسم المشتركة العديدة بين إيران والعراق في مختلف المجالات معتبرا إياها رصيدا كبيرا لتقارب البلدين حكومة وشعبا.

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لدى استقباله عادل عبدالمهدي .. أمير عبد اللهيان: نحترم إرادة الشعب العراقي في قرارته