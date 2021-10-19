شاهد.. نائب إسرائيلي يحاول اقتحام غرفة أسير فلسطيني بالمستشفى

العالم - الاحتلال

وييظهر التسجيل تصدى رئيس القائمة المشتركة العربية في كنيست الاحتلال أيمن عودة للنائب المتطرف إيتمار بن غفير، ومنعه من اقتحام الغرفة التي يرقد فيها القواسمي في مستشفى كابلان الاسرائيلي.

وادعى بن غفير أنه اراد الاطلاع على ظروف ومجريات علاج القواسمي في ظل إضرابه المتواصل عن الطعام.

وأظهر المقطع المصور، تدافعا واشتباكا لفظيا بين النائبين.

وكان النائب المتطرف أعلن في وقت سابق، أنه سيزور الأسير القواسمي في المستشفى.

وبحسب الموقع الإلكتروني للقناة 7، فإن بن غفير قال -باستهزاء- إنه سيحضر للمستشفى كي يشاهد "عن قرب معجزة الشخص (وصفه بالمُخرب) الذي لم يأكل منذ عدة أشهر وبقى على قيد الحياة".

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس في بيان إن "مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (90 يوما) رفضًا لاعتقاله الإداريّ، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّ وضعه الصحيّ حرج للغاية".

وبّين بولس، أن "الأعراض الظاهرة على القواسمة تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبيّ، مما قد يُصيب الدماغ بأضرار جسيمة".

وأوضح أن القواسمة، المعتقل منذ يناير/كانون ثاني الماضي، يرفض تناول الفيتامينات، وإجراء أية فحوص مخبرية.