شاهد...معاناة الفلسطينيين داخل الكيان المحتل

العالم - خاص بالعالم

وقال سعد في حديث لقناةالعالم خلال برنامج "البوصلة ": ان طبيق الكيان المحتل لقانون الاعتقال الاداري تجاه فلسطينيي الداخل المحتل هو خرق فاضح للمواطنة في كيان الاحتلال، لا يوجد أي عدل في الكيان الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

واضاف: ان عدد نفوس فلسطينيي الداخل المحتل ارتفع إلى 21 بالمئة من سكان الكيان المحتل.

واوضح سعد ان اتفاقية اوسلو كانت قد أخرجت فلسطينيي الداخل المحتل من تحت عباءة منظمة التحرير الفلسطينية،وان فلسطينيو الداخل المحتل يتعرضون إلى سياسات الاسرلة.

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