الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد...معاناة الفلسطينيين داخل الكيان المحتل

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزنت سعد نمر ان حكومة الاحتلال لم تعط فلسطيني الداخل المحتل حقوقهم وكانت الثورة ضد الاحتلال متوقعة.

العالم - خاص بالعالم

وقال سعد في حديث لقناةالعالم خلال برنامج "البوصلة ": ان طبيق الكيان المحتل لقانون الاعتقال الاداري تجاه فلسطينيي الداخل المحتل هو خرق فاضح للمواطنة في كيان الاحتلال، لا يوجد أي عدل في الكيان الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

واضاف: ان عدد نفوس فلسطينيي الداخل المحتل ارتفع إلى 21 بالمئة من سكان الكيان المحتل.

واوضح سعد ان اتفاقية اوسلو كانت قد أخرجت فلسطينيي الداخل المحتل من تحت عباءة منظمة التحرير الفلسطينية،وان فلسطينيو الداخل المحتل يتعرضون إلى سياسات الاسرلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الجولان تقيم مجلس تأبين للشهيد مدحت صالح

رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يأمل في 'تحرير' لبنان والعراق!

إدارة سجن 'عسقلان' تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى الجهاد المضربين

هذه العملية الفلسطينية أذهلت الكيان الصهيوني!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المحتجون العراقيون يحمّلون أمريكا ودولا عربية مسؤولية"تزوير النتائج"

شاهد...معاناة الفلسطينيين داخل الكيان المحتل

سلطات أذربيجان تعتقل رجل الدين البارز إلقار إبراهيم أوغلو

شاهد.. نائب إسرائيلي يحاول اقتحام غرفة أسير فلسطيني بالمستشفى

الدعم الاميركي لداعش في افغانستان

لدى استقباله عادل عبدالمهدي .. أمير عبد اللهيان: نحترم إرادة الشعب العراقي في قرارته