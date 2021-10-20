الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تحليق قاذفتين استراتيجيتين امريكيتين فوق البحر الأسود

تحليق قاذفتين استراتيجيتين امريكيتين فوق البحر الأسود
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا أن قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من نوع B-1B Lancer نفذتا تحليقا فوق البحر الأسود.

العالم-الامريكيتان

وقالت القيادة في بيان لها، أن الطائرتين من السرب المنتشر في قاعدة "فارفورد" الجوية في بريطانيا نفذتا "مهمة مضادة للسفن في منطقة البحر الأسود" أثناء التدريبات المشتركة مع "الشركاء والحلفاء الأوروبيين".

وأضاف البيان أن طائرات تركية من نوع KC-135 قامت بتزويد القاذفتين الأمريكيتين بالوقود خلال التحليق.

وأشار إلى أن القاذفتين نفذتا مهامها بالتعاون مع مقاتلات للقوات الرومانية والبولندية والكندية المشاركة في بعثة حلف الناتو لمراقبة أجواء رومانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 4 قاذفات استراتيجية من نوع B-1B Lancer في قاعدة "فارفورد" في بريطانيا في وقت سابق من أكتوبر الجاري. وقد نفذت هذه القاذفات تحليقات في أجواء ليتوانيا بالقرب من الحدود الروسية.

روابط ذات صلة

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الاسود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحليق قاذفتين استراتيجيتين امريكيتين فوق البحر الأسود

أهالي قرية سورية يعترضون رتلا عسكريا لجيش الاحتلال الأمريكي

تسلل سلالة "AY.4.2" الخطيرة لفيروس كورونا إلى فلسطين المحتلة

بيونغ يانغ تقول إنها اختبرت صاروخا باليستيا أطلق من غواصة

اصابة وزير امريكي بكورونا رغم تلقيه جرعتين من اللقاح

أذربيجان تفرج عن 5 أسرى أرمن