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مراسل العالم: انفجار امام مقر قيادة الشرطة ومديرية المرور الافغانية في كابول

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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