الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر سورية: تفجير ارهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بالعاصمة دمشق

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناقش انتهاكات العدوان في اليمن

أول سفير مصري في قطر بعد الأزمة الخليجية يسلم أوراق اعتماده

استراتيجية صنعاء تؤتي ثمارها: وما بعد القضم البطيء... إلّا مأرب!

شهداء وجرحى بتفجير إرهابي استهدف حافلة في دمشق (صور)

بدعم من الاحتلال الامريكي.. "قسد" تنفذ حملة اعتقالات بمحيط قاعدة حقل العمر النفطي

دعوات لمظاهرات حاشدة الخميس في السودان