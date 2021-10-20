اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناقش انتهاكات العدوان في اليمن

العالم - اليمن

وفي اللقاء استعرض القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، القضايا الإنسانية ذات الصلة بأسرى الجيش واللجان الشعبية والمعتقلين والمحتجزين من المواطنين في السجون السرية والمعتقلات التي أنشأتها دول تحالف العدوان والمرتزقة.

وأكد ضرورة اضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها في متابعة شؤون الأسرى في معتقلات وسجون السعودية والإمارات والمحافظات المحتلة مأرب وعدن وحضرموت، مبيناً أن عدداً من الأسرى ارتكبت بحقهم انتهاكات وأعمال تعذيب ما أدى إلى وفاة الكثير منهم.

وتطرق الديلمي إلى قضية الأسير مطري يحيى المنبهي الموجود في سجن خميس مشيط بالسعودية والذي صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل السلطات السعودية، والذي يعد سابقة بحق الأسرى في انتهاك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية الأسرى.

ولفت إلى أهمية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتخاذ إجراء سريع وعاجل لإيقاف الحكم والتصدي للانتهاكات المتكررة والمستمرة بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية لدى دول تحالف العدوان.

القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، أطلع رئيسة بعثة لجنة الصليب الأحمر، على معاناة المواطنين المسافرين واحتجازهم في السجون، وما يتعرضون له من جرائم وأعمال تعذيب، أدى إلى وفاة البعض منهم.

وأكد أن وزارة حقوق الإنسان تعمل جاهدة على نشر اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة والخاصة بالنزاعات المسلحة واتفاقيات لاهاي لدى منتسبي القوات المسلحة والأمن، مبيناً أن دول تحالف العدوان والمرتزقة ينتهكون قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

من جهتها، أشارت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اهتمام اللجنة بحماية الأسرى والمعتقلين الموجودين في جميع السجون.

وأكدت أن قضية الأسير مطري المنبهي ضمن أجندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعمل مع الأمم المتحدة على متابعة هذه القضية.

كما أكدت ريتز الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان في المشاريع والبرامج الخاصة بحماية حقوق الإنسان.