بالصور..لقطات مذهلة لأسراب طيور تغزو أحد شواطئ عمان

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وأوضح حربى أن هذه الظاهرة لا تحدث سوى مرة، لافتًا إلى أن هذا العام شهد هجرة هذا النوع بأعداد كبيرة ملفتة للأنظار، ما دفعه لتوثيقها.

وتابع "طائر الغاق السقطرى، يُعد من الطيور المعرضة لخطر الانقراض، وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة، وغالبًا ما تُهاجر طيور الغاق السقطرى إلى المناطق الساحلية فى محافظة مُسندم، إلا أن مثل هذه التجمعات الهائلة لا تحدث إلا على شاطئ بصه بولاية خصب، حيث تكاد تغطى أسراب الغاق السقطرى الشاطئ بأكمله".

وقام المصور العمانى بتوثيق الظاهرة الملفتة للانتباه على مدار يومين، وحرص على إبراز كثافة أعداد الطيور، ووصف مشهد الطيور والتى كادت تغطى شاطئ بصه بأكمله، بأنها أشبه بحملة غزو فى منظر يثير الدهشة والذهول.

ومن المعروف عن طائر الغاق السقطري أنه طائر اجتماعي يعيش في أسراب كبيرة، وهو من الأنواع البحرية.

وتتميز الطيور البالغة من هذا نوع الغاق السقطرى بريش أسود اللون، وتتمتع برقبة نحيلة، أما الطيور غير البالغة منها فتتمتع بريش بنى اللون، وغالبًا ما تتميز بلونها الأبيض على بطنها وصدرها من أسفل.