الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. نائب عن حزب "القوات اللبنانية" يحضر جلسة نيابية وبحوزته مسدس حربي

لبنان.. نائب عن حزب
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "الجديد" بأن النائب عن حزب "القوات اللبنانية" بيار بو عاصي حضر جلسة نيابية بكاملها وبحوزته مسدسه الحربي.

العالم-لبنان

وأوضحت القناة أن "نائب كتلة (الجمهورية القوية) بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي، وعند اقتراب الجلسة من نهايتها لاحظ أحد العناصر الأمنية وجود المسدس على خاصرة بو عاصي فأبلغ مسؤوله الأمني بذلك".

وأضافت أنه "تم التعميم على عناصر حرس المجلس النيابي تفتيش بوعاصي لحظة خروجه من الجلسة وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبلغ بالأمر".

وأشار إلى أن "عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس وطلبوا من بو عاصي تسليمه لمرافقه".

من جانبه، علّق بو عاصي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "خرجت من القاعة عند انتهاء الجلسة وأدليت بتصاريح صحافية ثم عدت ودخلت القاعة، ولا يخرجني من قاعة مجلس النواب إلا من أدخلني إليها، أي الناخبون" حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: حزب القوات اللبنانية لايترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اقامة مراسم المولد النبوي الشريف في مدينة حلب السورية

موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها

لبنان.. نائب عن حزب "القوات اللبنانية" يحضر جلسة نيابية وبحوزته مسدس حربي

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته في مسيرات العودة شرق غزة

الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب 

العراق.. مفوضية الانتخابات تعلن عدد الشكاوى ليوم الاقتراع