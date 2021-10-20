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بالصور.. اعتصام في بغداد ضد نتائج الانتخابات التشريعية

بالصور.. اعتصام في بغداد ضد نتائج الانتخابات التشريعية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد، اعتصاما نظمه متظاهرون احتجاجاً على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.

العالم-العراق

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بقيام "محتجين رافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، بنصب الخيم استعدادا للاعتصام، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وشهدت المنطقة الخضراء أمس تجمعاً احتجاجياً ضد نتائج الانتخابات التشريعية، وحمل المحتجون جهات داخلية وخارجية بالتلاعب بالنتائج، مطالبين بإعادة الفرز والعد يدوياً.

وشهدت بغداد ومناطق متفرقة من العراق، منذ الأحد الماضي، قيام جمهور بعض الكتل والأحزاب السياسية، بتظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الاول2021.

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