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شاهد.. اقامة مراسم المولد النبوي الشريف في مدينة حلب السورية

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

تحتفل مدينة حلب بالمولد النبوي الشريف بطريقة غير تقليدية عبر تنظيم معرض يجسد السيرة النبوية الشريفة بلوحات فنية، الأمر الذي لاقى إقبالا شعبيا واسعا.

العالم - مراسلون

تزين هذه الرايات و الكتابات شوارع مدينة حلب لتعلن بدء الاحتفالات بذكرى مولد النبي الاعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،الاحتفالات التي تتسم بمشاركة شعبية كبيرة و تعد احدى الطقوس التي تشتهر بها مدينة حلب ويتم خلالها تبادل التهاني و التبريكات وتطورت لتكون فعالية تعريفية بسيرة سيدنا محمد و ال بيته الكرام.


وقال المسؤول عن تنظيم اكبر فعالية احتفالية بالمدينة محمد المسدي:" نحن نقيم هذا الاحتفال في كل سنة في منطقة الأعظمية، هذا الإحتفال هو في ذكرى مولد سيد رسول الإنسانية سيدنا محمد(ص) وآل بيته(ع)« طبعا نحن نسعى من خلال الإحتفال تعريف الناس بشخصية نبيهم عليه الصلاة والسلام وتعريف الناس بآل بيته وسيرته العطرة واستمرار هذا النهج العطر اذا تمسك به الناس فلن يضلوا".

معرض نظمته احدى الفعاليات الاهلية ضم في طياته لوحات عديدة تجسد السيرة النبوية و اشهر موقعاتها كغدير خم مثلا مع شرح مفصل لكل موقعة اضافة الى اقامة عروض سينمائية وعروض ثلاثية الابعاد تشمل جميع تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه و آله وسلم.


الاحتفال الذي يقام للمرة الرابعة في مدينة حلب لاقى اقبالاً شعبيا كبيرا حيث اعتبره الحاضرون يشرح تفاصيل و حيثيات السيرة النبوية بطريقة مبسطة و سهلة الفهم بعد تطوير افكار العرض داخله و توسيع المسلحة المخططة لاستقبال الزوار.

تقيم الفعاليات الشعبية في مدينة حلب معرضاً يجسد السيرة النبوية الشريفة مما جعل الاحتفال في هذا العالم بالنسبة لحلبيين متعة التعلم والإطلاع على هذه السيرة.

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