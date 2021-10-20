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الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب 

الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب 
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

تم الإفراج عن حجة الإسلام والمسلمين الحاج إلقار إبراهيم أوغلو ، زعيم جمعية "الجمعة " الدينية في جمهورية أذربيجان ، بعد عدة ساعات من الاستجواب حيث قال انه نظرا لعدم تمكنه من التوصل الى الهاتف خلال الايام القليلة المقبلة، لاسباب فنية" فيرجى من الناس عدم التواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي  .

العالم - اسيا

وقال حجة الاسلام إبراهيم أوغلو ، بعد إطلاق سراحه حوالي الساعة الثانية صباحا عبر الفيسبوك: "أعتذر عن إزعاجكم في هذا الوقت من الليل". لأنني أعلم أنكم جميعا قلقون ومتضايقون ، واعذروني لإزعاجكم في هذا الوقت من الليل ببث مباشر.

أعزائي! شكرا لكم جميعا على صلواتكم. شكرا لكم . حياكم الله . أريد تقديم معلومات موجزة اليكم . أنا الان حر . جاؤوا وأخذوني من منزلي اليوم ، ثم تم استدعائي للاستجواب كشاهد ، وفي غضون ساعات قليلة تمت الإجابة على الأسئلة بالتفصيل. خلال كل هذه الفترة ة كان السلوك احترافيا وصحيحا بالكامل، والآن ، لأن كل الأسئلة والقضايا التي طرحوها علي تم الرد عليها فقد تم إطلاق سراحي، وارى من واجبي ان اشارككم جميعا هذه المعلومات . مرة أخرى ، أهنئكم جميعا بمناسبة اسبوع مولد الرسول الكريم صلى الله عليه واله سلم. وفقنا الله في كل حال .

وتابع حجة الاسلام ابراهيم اوغلوا قائلا : لدي طلب خاص من الجميع ، وهو أنه في غضون الأيام المقبلة ، ونظرا لأنني لا يسعني الوصول الى الهاتف تقنيا ، لا تتصلوا بي عبر شبكات التواصل الاجتماعي و Instagram و WhatsApp والشبكات الأخرى . لأنني لن أمتلك القدرة التقنية لأكون في خدمتكم . إن شاء الله ، بعون الله وبفضل الله ، سيوفر الله الظروف بعد أيام قليلة ، لاكون في خدمتكم على الشبكات الاجتماعية.

نسألكم الدعاء ! نتوكل على الله! بعون الله ورعايته نحن بحاجة الى دعائكم . حياكم الله . ان شاء الله يمن الباري تعالى علينا لان نكون اهلا لاتباع النبي الاكرم وأهل بيته الطيبين الطاهرين . نسألكم الدعاء .

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الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب 

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