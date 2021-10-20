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في استقباله وفدا للتيار الصدري..

السيد الحكيم يؤكد اهمية اطلاق "رسائل التطمين" من الجميع

السيد الحكيم يؤكد اهمية اطلاق
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، الاربعاء، لوفد من التيار الصدري اهمية اطلاق رسائل التطمين من قبل الجميع.

العالم-العراق

وقال مكتب السيد الحكيم في بيان، إن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل بمكتبه في بغداد وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري وبحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني".

وبين رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية بحسب البيان "أهمية الوئام الوطني ورسائل الإطمئنان المتبادلة بين جميع الأطراف"، وقال إن "الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من أزمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة لذا لابد أن تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب العراقي ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادته".

وجدد السيد الحكيم التأكيد على "ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية"، مبينا أن "الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة او تراجع تلك بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الإنتخابية وإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الإيجابي".

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