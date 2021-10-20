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القوات العراقية تعتقل إرهابيا بحوزته أسلحة وعتاد في نينوى

القوات العراقية تعتقل إرهابيا بحوزته أسلحة وعتاد في نينوى
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الثلاثاء، عن اعتقال إرهابي وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربي محافظة نينوى شمال العراق.

العالم-العراق

وقالت الاستخبارات في بيان، "استنهاضاً لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وعلى ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اشارت لتواجد أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب في قرية تمارات التابعة الى ناحية زمار غربي نينوى".

وأضاف البيان أنه "تم على اثرها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة الثالث ٧٣ ومفرزة من مكتب الأمن الوطني في العياضية مداهمة منزل الارهابي والقبض عليه وضبط ٣ بنادق مختلفة و٣ مسدسات صوتية و١٨ مخزن بندقية و٣٠٠ اطلاقة سلاح AK و١٥٠ اطلاقة مسدس صواي بالاضافة الى ناظور نهاري".

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