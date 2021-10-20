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قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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