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السلطات السورية تبدأ عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين من أبناء بلدة ناحتة وقريتي مليحة الغربية والشرقية بريف درعا الشمالي الشرقي

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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