أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ايران..

رئيس الجمهورية بالمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية .. إيران مستعدة للعمل على حل الخلافات بالعالم الإسلامي .

اطلاعات ..

الأمم المتحدة .. الحظر الأمريكي في مجال الأدوية على إيران إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان .

ابتكار ..

الغموض ما زال يلف موضوع إستئناف مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي .

حمايت ..

طهران وبغداد تؤكدان عزمهما على متابعة ملف إغتيال الشهيدين سليماني والمهندس .

ابرار ..

مباحثات هاتفية بين الوزير عبد اللهيان ونظيره القطري حول العلاقات الثنائية والأمن في الخليج الفارسي .

آفتاب يزد ..

رئيس الوزراء البولندي يحذر من إحتمال تفكك الإتحاد الأوروبي وإنهياره بالكامل .

كيهان ..

نصر الله محذرا مرتزقة "إسرائيل" .. مئة ألف مقاتل لحزب الله على أهبة الإستعداد فألزموا حدودكم.

مردم سالاري ..

مناورات عسكرية لبلدان معاهدة الأمن الجماعي قرب الحدود مع أفغانستان طالبان .

رسالت ..

إيران قلب الوحدة الإسلامية ..بدء أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بدورته الخامسة والثلاثين بطهران.

خراسان ..

تفاقم الأجواء بين روسيا وحلف الناتو .. موسكو تجمد كل إتصالاتها بالحلف.

جوان ..

نصر الله ومعادلة الردع الجديدة .. مئة ألف مقاتل لحزب الله لمنع إندلاع حرب جديدة .

رويش ملت ..

الوزير عبد اللهيان.. نرفض ربط موضوع تبادل السجناء بالمفاوضات النووية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

الصحافة الایرانیة

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( الإعداد لسيناريو جديد ) عن خلفيات المخططات الغربية الصهيونية الرجعية ضد لبنان والمقاومة الاسلامية الوطنية في هذا البلد قائلة ..

بعد فشل كل مشاريعهم ضد حزب الله لبنان, يراهن اعداء لبنان على استغلال حادثة انفجار مرفأ بيروت لتمرير مخطط جديد ضد المقاومة الاسلامية الوطنية بلبنان

"إن قاضي التحقيق بإنفجار مرفا بيروت أصدر بعد لقائه مع السفيرة الأمريكية مذكرات إعتقال بحق شخصيات محسوبة على المقاومة "

واكمل اعداء لبنان هذا السيناريو باطلاق النار على مظاهرة سلمية ضد مواقف وقرارات هذا لقضي وسقط شهداء وجرحى وذلك لجر رجل حزب الله لخوض حرب اهلية, الا ان حزب الله سحب البساط من موقع قوة من تحت اقدام هذا السيناريو الخبيث بكل ذكاء, فالسيد حسن نصر لوح بالقدرات الهائلة لحزب الله مؤكدا عدم الانزلاق في اية حرب داخلية ووجه اصابع الاتهام لحزب القوات اللبنانية بزعامة جعجع بشأن تفجير فتنة بين المسيحيين والمسلمين .

عصر ايرانيان..

في افتتاحيتها (العلاقات بين إيران وخمسة زائد أربعة لا تخص أمريكا) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..

موضع التعامل بين ايران ومحموعة بلدان اربعة زائد واحد لا يرتبط بامريكا وليس من شأنها, ومن هنا لا ينبغي ان تقحم ادارة بايدن انفها فيه عبر تصريحات تعتبر ان اجراء مفاوضات بين ايران والاتحاد الاوروبي ببروكسل غير ضروري .

"إن أمريكا ترامب خرجت بتبجح من عضوية الإتفاق النووي لتفرض حظرا شاملا على إيران وواصلت إدارة بايدن نفس النهج "

باستثناء طرح ادعاءات فارغة بشأن رغبتها للعودة لعضوية هذا الاتفاق. وهذا يعني ببساطة ان امريكا لم تعد بلدا عضوا في هذا الاتفاق الدولي ويعني ايضا انه ليس من حقها تعيين وتحديد ما الذي ينبغي او لا ينبغي على البلدان الاعضاء فيه القيام به خاصة وانها لم تخطوا ولا حتى خطوة ايجابية واحدة لاثبات مدى جديتها ومصداقيتها في شعاراتها بشان العودة لعضويته .

قدس ..

صحيفة قدس سلطت الضوء على الأزمة بين بولندا والاتحاد الاوروبي وكتبت في مقالها ( أوروبا مقابل أوروبا )..

تتفاقم الاجواء بين بولندا والاتحاد الاوروبي بشكل متسارع مؤخرا ,

"إن بولندا تتهم الإتحاد الأوروبي بإبتزازها فيما يتهمها الأخير بالتخطيط للخروج من عضويته على غرار البركسيت البريطاني "

والأزمة تفجرت بعد اتخاذ المحكمة العليا في وارسو قرار يرجح القوانين الداخلية على قوانين الاتحاد الاوروبي في حالة حدوث تضارب وتناقض بينهما .

وفي كل الاحوال للمخاوف الاوروبية من بولندا ما يبررها في ظل انهاج الاخيرة لسياسات تقارب خاصة مع امريكا ولعرقلتها لأية مشاريع اوروبية استقلالية وخاصة تلك التي تدعو لايجاد جيش اوروبي موحد..

خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها متسائلة ( ماذا وراء أجواء عدم الإستقرار في العراق ؟)

تستمر المظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات في العديد من المدن العراقية .. ان هناك عوامل عديدة تقف وراء هذه الاجواء ابرزها ..

"عدم ثقة بعض القوى والأحزاب بنزاهة الإنتخابات إنطلاقا من رؤية تقول إن منظميها لا يؤيدون تيار المقاومة من الأساس "

وتستشهد هذه القوى والاحزاب بمطالبات سابقة من نفس المحافل الحكومية التي اشرفت على الانتخابات ونتائجها تدعو لحل الحشد الشعبي.

الى جانب ذلك هناك من يرى في الشارع العراقي ان قوى اجنبية على راسها امريكا وبريطانيا واخرى رجعية بالمنطقة قد تدخلت بشكل او اخر في هذه الانتخابات وان نتائجها تعكس ذلك.

وفي كل الاحوال هناك تشكيك بالانتخابات ومطالبات باعادة فرز الاصوات واجواء احتقان سياسي. ولكن هناك جهود واسعة من قبل مختلف القوى السياسيىة لحصر الطعون بنتائج الانتخابات في الاطار القانوني لتفادي المس باستقرار وامن البلاد .

حمايت ...

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( يقظة وذكاء حزب الله)..

الخطاب الذي ادلى به الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله الاثنين حول الاحداث الدامية بمنطقة الطيونة ببيروت تضمن جوانب جديدة تتحدث عن مدى قدرة وجهوزية حزب الله لمواجهة اية تحديات وتهديدات ...

"السيد حسن نصر الله أكد جهوزية مئة ألف مقاتل لحزب الله للتصدي لأية تهديدات وتحديات محتملة "

والواقع اراد نصر الله بكل فطنة وذكاء تحذير كل من يقف وراء محاولة جر لبنان لأتون حرب اهلية جديدة بلبنان بأن حزب الله لبنان لن يسمح بقدراته الكبيرة بتمرير اي مخطط وسيناريو كهذا.

ان حزب الله مارس ضبط يثنى عليه للنفس ازاء احداث الطيونة ملوحا بقدراته العسكرية الهائلة التي تجعله قوة اقليمية قادرة على تغيير المعادلات على حتى مستوى المنطقة, مكتفيا بهذا التحذير الحازم لايصال رسائل انذار واضحة لسمير جعجع ولحزبه القوات اللبنانية ومن يقف وراء مخطط دفع لبنان نحو هاوية حرب داخلية .

آفتاب يزد ..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا يحمل عنوان ( أكثرية الأمريكيين لا يؤيدون ترشيح ترامب )..

"كشفت أحداث إستطلاع للراي في الولايات المتحدة عن تراجع شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "

وقالك اكثر قليلا من ثلاثة وخمسين بالمئة من المستطلعين انهم لا يؤيدون ترشيح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وعكس التقرير زيادة ملموسة لمستوى المعارضة لترامب في الحزب الجمهوري نفسه, كما عبر غالبية المستقلين في هذا الاستفتاء عن ترددهم في انتحاب ايا من المرشحين المحتملين الحاليين من كلا الحزبين اي ترامب وبايدن وحتى كامالا هاريس. الامر الذي قد يجعل وحسب خبراء الشؤون الامريكية من احتمال ظهور شخصيات جديدة في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة امرا مطروحا.