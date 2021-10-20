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عُمان تشارك كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في مناورة بحرية

عُمان تشارك كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في مناورة بحرية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن قواتها وبمشاركة قوات الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان أجرت أول مناورة بحرية مشتركة لها لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

العالم - عمان

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المدمرة البحرية «تشونغمو-غونغ لي سون-شين» التي يبلغ وزنها 4400 طن والتابعة لوحدة «تشونغ هيه» العسكرية الكورية الجنوبية انضمت إلى المناورة المشتركة مع الفرقاطة «فيكتوريا» التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في الصومال، ومركز الأمن البحري العُماني.

وجرت هذه المناورة على طول ممر العبور الموصى به دولياً، وهو طريق ملاحي يمر عبر خليج عدن وبحر العرب وتحرسه القوات البحرية الدولية.

كذلك، وبناء على سيناريو عملية مكافحة القرصنة، تضمنت هذه المناورة هبوط طائرات «هليكوبتر» على ظهر سفن حربية، وإطلاق نيران مدافع رشاشة ثقيلة حية، وعملية بحث وإنقاذ، وعملية تكتيكية بحرية حديثة.

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