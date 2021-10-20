شاهد بالفيديو.. الثورة الفلسطينية؛ ثورة المليون أسير

العالم - خاص بالعالم

وقال البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الاحتلال الاسرائيلي اقتحم جنين ومناطق اخری من الضفة الغربية لمنع عمليات تقوم بها الفصائل الفلسطينية وبالاخص حركة الجهاد الاسلامي لأسر جنود الصهاينة.

وأكد ان الفصائل الفلسطينية تخطط لأسر جنود من الاحتلال، بغية تحرير الاسری الفلسطينية في صفقة تبادل مع الاحتلال.

وأضاف البشتاوي ان الثورة الجزائرية اشتهرت بأنها ثورة المليون شهيد والثورة الفلسطينية مشهورة بثورة المليون أسير منذ نكبة 1948 حيث دخل السجون الاسرائيلية اكثر من مليون أسير فلسطيني.

وأوضح ان الانسان المقاوم الفلسطيني استطاع ان يحول السجون الاسرائيلية من أمكنه وكهوف ومقابر لغسل الادمغة الی مدارس نضالية بحيث استطاع ابطال سجن جلبوع صنع حريتهم بأيديهم وخرجوا من السجن.

وأكد ان الطرف الاسرائيلي دائماً ما يكون تحت ضغط شديد داخلياً عند أية مفاوضات تبادل، بينما يكون المفاوض الفلسطيني مدعوم بصمود اسطوري داخل السجون ومدارس نضالية ودعم شعبي خارج السجون.