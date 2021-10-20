شاهد.. مراسل العالم يكشف آخر مستجدات الإنفجار في دمشق صباح اليوم

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم في دمشق الزميل حسام زيدان أن إنفجار عبوتين ناسفتين كانت مزروعتان داخل باص مبيت للجيش السوري في منطقة جسر الرئيس في العاصمة دمشق فيما تم تفكيك عبوة ثالثة التي لم تنفجر بسبب سقوطها من الباص.

وأوضح مراسل العالم بأن منطقة الإنفجار تعتبر عقدة مواصلات هامة في قلب العاصمة التي تصل عدد من الشوارع الرئيسية الى مناطق هامة مثل الدوائر الحكومية والجامعة والمدارس حيث تتواجد فيها باصات التنقل بشكل كثيف في تلك المنطقة مما يدلل بان المجموعات المسلحة كانت تحاول ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا بين شهداء وجرحى واختارت التوقيت الذي فيه ازدحام في تلك المنطقة.

وأكد مراسل العالم على أن استخدام عبوة لاصقة في هذه العملية يشير الى وجود قوة مدربة ومجهزة بحوزتها اجهزة حديثة بمساعدة قوى استخباراتية مشيراً الى أن المراقبون يرون أن هذه العملية مرتبطة بمجمل الأحداث في سوريا خصوصا بتطورات اللجنة الدستورية المجتمعة في جنيف حيث تحاول هذه المجموعات من خلال التفجيرات عودة الإضطراب الى داخل العاصمة دمشق لتشكل ضغطاً على اللجنة الدستورية اضافة الى الضغوطات السياسية التي تتعرض لها.

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