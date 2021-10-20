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قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي يعلن عن اجراء مناورات "فدائيو سماء الولاية" الجوية بصورة لا مركزية غدا الخميس

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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