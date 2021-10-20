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مراسلة العالم: إيقاف تطبيق التسوية في مدينة الحراك وبلدات علما والصورة بريف محافظة درعا الشرقي جنوب سورية ريثما يتم تسليم كامل السلاح

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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