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مقتل 4 ضباط كبار من عناصر منصور هادي بجبهات مأرب

مقتل 4 ضباط كبار من عناصر منصور هادي بجبهات مأرب
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن القوات التابعة للرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، مقتل 4 ضباط كبار من عناصرها، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.

العالم - اليمن

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لقوات هادي بأنه تم في مدينة مأرب (وسط)، الثلاثاء، تشييع جثامين العميد الركن مسعد الصيادي، رئيس عمليات اللواء 143 مشاه، والعميد الركن عبد الرقيب النقاش.

وذكر أنه كذلك تم تشييع العقيد إبراهيم علي ناجي الحجري، والرائد وسيم توفيق قائد على شديوه.

ولم يذكر الموقع مكانا محددا لمقتل الضباط، غير أن الأيام الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين قوات هادي وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات مأرب.

ويشهد اليمن عدواناً سعوديا إماراتياً منذ نحو 7 سنوات، أودى بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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