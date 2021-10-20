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اسبوع الوحدة الاسلامية.. فرصة لتوحيد القلوب ورص الصفوف

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس المجلس الاعلی للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية السيد علي قاضي عسكر ان الوحدة، غاية مهمة لدی المجتمع الاسلامي.

العالم - صباح جديد

وأكد قاضي عسكر في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الهدف الاساسي لدی الرسول الاكرم وأهل بيته عليهم السلام كان رفع الحواجز عن طريق فلاح البشرية.

وبيّن انه من بين الحواجز التي تمنع البشرية من التطور نحو الكمال، هو الخلاف والنزاع وان القرآن الكريم يوضح هذا بصراحة حيث جاء فيه:"فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

وأشار قاضی عسكر الی مبادرة قائد الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره) في تسمية اسبوع كامل بـ"اسبوع الوحدة" موضحاً ان هذا الاسبوع يبدأ بميلاد الرسول الاكرم صلی الله عليه وآله وسلم حسب رواية الاخوة السنة وينتهي بمولد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم حسب الرواية الشيعية.

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