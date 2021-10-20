شاهد.. التآخي بين المسلمين، سيرة نبوية

العالم - خاص بالعالم

وأكد قاضي عسكر في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الهدف الاساسي لدی الرسول الاكرم وأهل بيته عليهم السلام كان رفع الحواجز عن طريق فلاح البشرية.

وبيّن انه من بين الحواجز التي تمنع البشرية من التطور نحو الكمال، هو الخلاف والنزاع وان القرآن الكريم يوضح هذا بصراحة حيث جاء فيه:"فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم".

وأشار قاضی عسكر الی مبادرة قائد الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره) في تسمية اسبوع كامل بـ"اسبوع الوحدة" موضحاً ان هذا الاسبوع يبدأ بذكری مولد الرسول الاكرم صلی الله عليه وآله وسلم حسب رواية الاخوة السنة وينتهي بذكری مولد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم حسب الرواية الشيعية.

وأكد ان هذه الخطوة تأتي رمزاً للاخوة والتعاضد بين المسلمين كما بادر الرسول الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم باعلان التآخي بين المسلمين حيث تآخی هو أيضاً مع ابن عمه اميرالمؤمنين الامام علي عليه السلام.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..