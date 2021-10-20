الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الحكومة تسعى بجد للسمو بالقيم الثقافية والدينية في المجتمع

رئيسي: الحكومة تسعى بجد للسمو بالقيم الثقافية والدينية في المجتمع
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان الحكومة تتابع بجدية السمو بالقيم الثقافية والدينية في المجتمع الى جانب بذل الجهود لمكافحة كورونا ومعالجة مشاكل المواطنين المعيشية.

العالم - ايران

يتبع...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني: لن نرهن لقمة العيش بالمحادثات النووية

آية الله رئيسي: نمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بري يوقع قانون تعديل قانون الانتخابات وأحاله على رئاسة مجلس الوزارء

إيران والعراق يوقعان بیانا مشتركا حول توسيع العلاقات القضائية

مقتل 4 ضباط كبار من عناصر منصور هادي بجبهات مأرب

رئيسي: الحكومة تسعى بجد للسمو بالقيم الثقافية والدينية في المجتمع

المحتجون في شرق السودان يوقفون حركة التجارة في ظل أزمة اقتصادية

شاهد.. التآخي بين المسلمين، سيرة نبوية