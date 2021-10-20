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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوضع الحالي في افغانستان يعكس بأن هناك من ترك شعبه لهذا المصير

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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