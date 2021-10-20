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لافروف: مكافحة التحديات التي تواجه افغانستان ودول المنطقة تتطلب الرد الملائم من قبل الشركاء

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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