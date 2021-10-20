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روسیا
ترکیا
افغانستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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لافروف: الدول الغربية التي كانت في افغانستان لعشرين عاما هي التي تتحمل الوضع الحالي في هذا البلد
لافروف: عدد كبير من السكان الافغان يتعذر عليهم الحصول على المواد الغذائية
لافروف: مكافحة التحديات التي تواجه افغانستان ودول المنطقة تتطلب الرد الملائم من قبل الشركاء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الوضع الحالي في افغانستان يعكس بأن هناك من ترك شعبه لهذا المصير
مراسلة العالم: إيقاف تطبيق التسوية في مدينة الحراك وبلدات علما والصورة بريف محافظة درعا الشرقي جنوب سورية ريثما يتم تسليم كامل السلاح
قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي يعلن عن اجراء مناورات "فدائيو سماء الولاية" الجوية بصورة لا مركزية غدا الخميس
السلطات السورية تبدأ عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين من أبناء بلدة ناحتة وقريتي مليحة الغربية والشرقية بريف درعا الشمالي الشرقي
قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة: العبوة الثالثة التي تم تفكيكها من قبل الجهات المختصة كانت مزروعة ضمن مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج
أ ف ب: الفيضانات تتسبب بمصرع 85 شخصا في الهند و31 في النيبال
مراسل العالم: 13 شهيدا وثلاثة جرحى جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق
لافروف: الدول الغربية التي كانت في افغانستان لعشرين عاما هي التي تتحمل الوضع الحالي في هذا البلد
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش
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